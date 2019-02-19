Kaş’ta halk sanatçıları buluştu

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türkülerin Dilinden Halk Sanatçıları Konseri düzenlendi.

Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Türkülerin Dilinden Halk Sanatçıları Konseri düzenlendi. Kaş Kültürevi'nde sanatçı Emre Dayıoğlu'nun yönetiminde yapılan konserde, halk sanatçıları Mehmet Özen ve Turgut Karagöz sahne aldı. Programda Kaş Yeşilköy'lü bağlama sanatçısı Mehmet Özen ve Burdur Dirmil'li sipsi sanatçısı Turgut Karagöz, Yörük Türküleri, Gurbet Havası özellikle Teke Yöresinin müziklerini çalıp söyleyerek seslendirdi. Üç telli bağlama sanatçısı Emre Dayıoğlu da Özen ve Karagöz'e eşlik etti. Sanatçılar müzikseverlerden tam not aldı.

Bir buçuk saat süren konser sonunda Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, sanatçılar Özen, Karagöz ve Dayıoğlu'na çiçek takdim etti.

Programın sanat yönetmeni Emre Dayıoğlu, "Mehmet Özen ve Turgut Karagöz, her ne kadar isimleri bilinmese de çok değerli ustalar. Konsere gelen seyirciler onları tanıdı, bağlama ve dünyanın en küçük üflemeli çalgısı sayılan sipsiyle yerel müziğe doydu. Bu konser, Kaş'ta halk müziğinin gelişimi açısından halka sunulan bir armağandır. Bu bağlamda Kaş Belediyesine teşekkür ederim. Halk Sanatçıları Konserinin geleneksel olacağını ümit ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA