Kaş’ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kınık çevre yolunda Yakup Eraslan'ın kullandığı 31 UA 571 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada, araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı.
Kaynak: İHA
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