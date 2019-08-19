Kaş’ta ‘Parmakların Dansı ve Sihirli Boya Sanat Atölyesi’

Antalya'nın Kaş ilçesinde "Parmakların Dansı ve Sihirli Boya Sanat Atölyesi" düzenlendi.

Kaş Belediyesi Kültürevinde düzenlenen "Parmakların Dansı ve Sihirli Boya Sanat Atölyesi'ne toplamda 13 çocuk katılırken, 60 çalışma gerçekleştirdi. Sanat eğitmeni ve ressam Aysel Arısoy, 6-12 yaş arasındaki çocuklara resmin herkes tarafından kolaylıkla yapılabileceğini bu etkinlikle göstermek istediğini söyledi.

Hayallerin yansıması

Etkinliğin iki bölümden oluştuğunu belirten Aysel Arısoy, Sihirli Boya Sanat Atölyesinde çocuklara daha gizemli bir dünya sunabilmek ve daha ütopik düşünmelerini sağlamak için çalıştığını kaydetti.

Sihir Boya Sanat Atölyesinde çocukların hayallerini pastel boyalarla kağıt üzerine yansıttığını dile getiren Arısoy, "Her atölyemde bir sanatçıdan örnekleme sunuyorum. Burada çocuklara ünlü Hollandalı ressam Van Gogh'tan bahsettim. Onun üslubunu göstererek, oto portre konusunu anlattım. Buradan yola çıkarak, görsel algıyla çocukların hayallerini aktarmasını sağladım. Eğlenceli bir çalışma oldu." diye konuştu.

Çizgilerle sanatsal düşünce

Arısoy, "Parmakların Dansı Sanat Atölyesinde ise sanat dallarına ilişkin sohbet ederek, resimde baskı konusunu anlattım. Akrilik boyalarla mono baskı çalıştık. Çocuklar hayallerindeki çizgileri serbestçe oluşturdu. Bu çalışmayla onların sanatsal düşünmelerini sağladığıma inanıyorum. Parmakların Dansıyla çocuklar kağıda dokunurken, ağaç ve doğa sevgisine de dikkat çekmeye çalıştım." dedi.

Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren de çocukların atölye çalışmalarını takip etti.

Evren, "Çocukları sanal ortamdan bir nebze de olsa uzaklaştırıp, onların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu sanat atölyelerinde eğlenceli ve özgün çalışmalar ortaya çıktı. Bu anlamda çocuklarımızın yanındayız. Her zaman destek olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA