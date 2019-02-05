Kaş’ta trafik kazası: 1 yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kaş'ın Andifli Mahallesi Çerçiler mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K. yönetimindeki 07 SFY 03 plakalı traktör ile Hakan M. yönetimindeki 35 GD 5588 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücü Hakan M. ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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