Kaş'ta zeytinlik ve fundalık alanda yangın (2)
Antalya'nın Kaş ilçesindeki zeytinlik ve fundalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.
500 DEKAR ALAN YANDI
Antalya'nın Kaş ilçesindeki zeytinlik ve fundalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yapılan ilk belirlemelere göre, bölgedeki yaklaşık 500 dekarlık alan yandı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin yerleşim birimlerine ulaşmadan söndürüldüğü kaydedildi.
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DHA
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