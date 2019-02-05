Kaş'ta zeytinlik ve fundalık alanda yangın (2)

500 DEKAR ALAN YANDI

Antalya'nın Kaş ilçesindeki zeytinlik ve fundalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yapılan ilk belirlemelere göre, bölgedeki yaklaşık 500 dekarlık alan yandı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin yerleşim birimlerine ulaşmadan söndürüldüğü kaydedildi.

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DHA