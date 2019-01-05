Kastamonu Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Kastamonu Belediyesi 2019 yılının ikinci belediye meclisi toplantısını gerçekleştirdi.

Kastamonu Belediyesi Binası toplantı salonunda gerçekleştirilen 2019 yılının ikinci belediye meclis toplantısına belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Tahsin Babaş, başkanlık etti.

Gerçekleştirilen toplantıda, özel halk otobüslerinin havaalanına yapacakları yolcu taşıma ücretinin 6 Türk Lirası olarak komisyona sunuldu. Komisyona sunulan kararın oy birliğiyle uygulanmasına karar verildi.

Komisyona sunulan bir diğer bir kararının ise resmi daireler KDV hariç 1 metre küp su için 3.23 Türk Lirası, okullar ilköğretim, lise, üniversite KDV, hariç 1 metreküp su için 3.23 Türk Lirası, hastaneler KDV hariç 1 metre küp su için 3.23 Türk Lirası, 2019 yılı ekspertiz ücreti 25 Türk Lirası şeklinde uygulanmasına meclis oylamasıyla karar verildi.

Toplantını bir diğer gündem maddesi olarak ta belediyede çalışan sözleşmeli personellerin ücretlerine 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4 artış uygulanmasına karar verilmiş olup komisyona sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: İHA