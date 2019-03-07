Kastamonu Belediyesi son meclis toplantısını gerçekleştirdi

Kastamonu Belediyesi son belediye meclis toplantısı olan Mart ayı ikinci belediye meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Belediyesi'nin Türkiye'deki iller arasında en az borcu olan belediye olduğunu söyledi.

Son belediye meclis toplantıda, İstiklal Savaşı yılları cephe gerisinde destekleyen Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin reisliğini üstlenen Şeyh Ziyaeddin Efendi ve ilk kadın mitinginin tertibinde önemli bir role sahip olan Şeyh Ziyaeddin Efendi'nin eşi Hafız Nebiye Hanım'ın, isimlerinin birer cadde veya önemli sokaklara verilmesi talebi görüşüldü. İsimlerin, yeni yapılacak cadde veya sokaklara verilmesi amacıyla talebin ertelenmesine karar verildi.

Spor Lisesi sosyal tesis alanı için plan değişikliği

Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan 1322 ada 18 parselin bir kısmının mevcut imar planında Kapalı Spor Tesis Alanı olarak planlandığı belirtilirken, söz konusu alanın spor lisesi alanı ve sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edildi. Talep oy birliğiyle kabul edildi. Bunun yanı sıra imar değişiklikleri de oybirliğiyle kabul edildi.

"2014'ten bu tarafa yaklaşık binin üzerinde projeyi sizlerle birlikte gerçekleştirdik"

Göreve geldikten bu yana binin üzerinde proje gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Babaş, "Yerel yönetimler özel bütçeli kuruluşlardır. Belediye bütçesi özeldir. Bu özel bütçeyi bugüne kadar layıkıyla yönettiğimize inanıyorum. 2014'ten bu tarafa yaklaşık binin üzerinde projeyi sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Sonucunda da şu anda geldiğimiz durumda Kastamonu Belediyesi iller arasında en az borcu olan belediyedir. İller Bankası'na yaklaşık 11 milyon gibi bir borcumuz var. Bu borç da 15 yıl vadeli, alt yapı ve araç alımları için kullandığımız kredilerdir, uzun vadeli borçlardır. Özellikle cari harcamalarımızı da düzenli bir şekilde ödemeye devam ediyoruz. Bize en yakın belediyelerin incelenmesini istiyorum. Soruşturun, bakalım onların ne kadar borçları var. O nedenle de bu görev süremiz içerisinde belediyemizi iyi yönettik, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullandık. Üretici bir belediyeciliği her zaman ön plana taşıdık. Çok güzel projelerle merkezi hükümetten destekler aldık. Merkezi Hükümet, hiçbir şekilde gelin alın şu parayı demez. Bizler, sizlerle birlikte her konuda Kastamonu'nun yararına olan projeleri ekibimizle değerlendirdik, hazırladık ve sunduk" dedi.

"Bu belediye halkın belediyesi"

Kastamonu Belediyesinin halkın belediyesi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Babaş, "2008 yılında başladığımız Atık Su Arıtma Projesi vardı. O zaman da ben Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürüydüm. Projenin oluşumundaki etkin bir kişiydim. O günden bu tarafa süreci takip ettik. 2019 yılında, bundan 3 ay önce projemiz, Avrupa Birliği delegasyonu tarafından kabul edildi ve belediye personellerinden oluşan 5 kişilik teknik heyet ayın 5'inde bu yapı ve müşavirlik ihalesini gerçekleştirdi. Firmalar kesinleşince buradan duyuracağız. Bu proje Dereköy Mevkisinde yaklaşık 41 bin metrekare alan üzerinde yapılacak. Avrupa Birliği'nin bu proje üzerindeki değerlendirmesi, yüzde 85'ini hibe olarak veriyor. Yüzde 6'sını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veriyor yani yüzde 91'i hibe. Yüzde 9'luk kısmı da belediye öz kaynağından karşılıyor. Yıllardır üzerinde çalışıyoruz. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Burada hiçbir zaman bencillik yapmadık. Bu belediye halkın belediyesi. Biz halk adına iş yapan insanlarız, bencillik yapmak bizim haddimize düşmez. O dönemin belediye başkanımız Sayın Turhan Topçuoğlu ciddi manada buna destek verdi. Ona da buradan şükranlarımı sunuyorum. Onunla da gönül birliğimiz vardı, güzel bir çalışmamız oldu. Ondan önce de bir sürü belediye başkanımızla çalışma imkanım oldu hepsine de çok teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

"Kuzeykent imar planlaması, 2011'de revize imar planına yapıldı"

Kuzeykent imar planının 2011'de yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Babaş, "Tosya Yolu imarı 1995 yılıdır. İmar Müdürümüz, yanlış bir şey varsa de. Belediye Meclisimiz olarak herhangi bir değerlendirmemiz olmadı. Biz, yükseklik serbesttir, onu 15 kata düşürdük. Başka uygulama yok, Belediye Meclisi burada. Gelelim Kuzeykent'e. Kuzeykent imar planlaması, 2011'de revize imar planına yapıldı. Biz burada ne yaptık? Ada bazına geçtik, yine yükseklik serbest olmasına rağmen, 15 katla sınırladık. Ama burada bizim otoparka ihtiyacımız var, ada bazında yapılırsa her daire başı bir yer altı otoparkı koyun. Böyle de olunca imara ağır bir yük bindi. Her daireye bir yer altı otoparkı yapmak kaydıyla lejantta belli bir yüzde artış sağladık. O yaptığımız düzenleme otoparkı karşılamadı bile. Yaptığımız, mevcut imarı 15 kata düşürmek. Candaroğulları'nda da imar planı 2011 revize imar planıyla devam ediyordu. Burası da 3 bölümde ele alınmıştı. 1000 metrekareye kadar 750, bin ve bin 500 metrekare aralığında belli bir emsal uygulaması vardı. Biz orada, böyle bir şey olduğu zaman ada içerisinde, diyelim ki 8 parsel var vatandaş 7 parselde en yüksek emsali dolduruyordu. Bir parseli almasına gerek kalmıyordu. O nedenle bir iki adada çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bunu kaldıralım, adanın tamamı anlaşmadığı sürece bu imardan yararlanamaz hükmünü koyduk. Doğrusu da buydu. 10 katlı bina var yanında da 3 katlı niye o anlaşmamış. İmar öyleydi. Bundan sonra yapacağınız uygulamalarda adada herkes anlaşarak tek bir emsal kullanılacaktır, yaptığımız bu. Bunun dışında bir uygulama yapmadık. İnönü Mahallesi'nde imar planlaması 1995 yılına aittir. Orada da herhangi bir değişiklik yapmadık. Gelelim Güney imara. Yani bizim dönemimizde yapacağımız dediğimiz imar şu anda hazırlandı ama meclisimize gelmedi. Orada da Güneykent imarı yaklaşık 376 hektar. Burada da zemin+4 kat şeklinde düzenledik. Birkaç noksanı vardı meclise getirmedik. Bundan sonra hazırlığımız bu. Onun dışında herhangi bir tasarrufumuz olmadı" ifadelerini kullandı.

Toplantı, plaket ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA