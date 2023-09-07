Kastamonu, Çankırı ve Sinop’taki müzeleri 176 bin 297 kişi ziyaret etti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2022 yılı kültürel miras istatistiklerine göre, TR82 bölgesinde yer alan Kastamonu, Sinop ve Çankırı'daki müzeleri toplam 176 bin 297 kişi ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kastamonu, Çankırı ve Sinop’taki müzeleri 176 bin 297 kişi ziyaret etti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2022 yılı kültürel miras istatistiklerine göre, TR82 bölgesinde yer alan Kastamonu, Sinop ve Çankırı'daki müzeleri toplam 176 bin 297 kişi ziyaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından 2022 yılı kültürel miras istatistikleri açıklandı. TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu'da 2 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı, 4 tanesi de özel olmak üzere toplam 6 adet müzenin yer aldığı belirtildi. 2022 yılı verilerine göre, Kastamonu'da müze ve ören yerleri toplam 140 bin 302 ziyaretçi çekerken, bu ziyaretçilerden 44 bin 153 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ören yerleri ve müzelere, 96 bin 149 tanesi ise özel müzeleri gezdi. Kastamonu'daki müzelerde toplam 42 bin 385 adet eser bulunurken, bu eserlerin yüzde 93,4'ü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde yer aldı.

Kastamonu'da müze kart satılmazken Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeleri ve ören yerlerini ziyaret edenlerin tamamı ücretsiz müzeleri ziyaret etti. Çankırı'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 1 tane müzenin bulunurken, 2022 yılı verilerine göre Çankırı'da müze ziyaretçi sayısı 15 bin 862 kişi oldu. Çankırı'daki müzedeki eser sayısı ise 20 bin 271 adet olarak belirtildi.

Sinop'ta 3 adet Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, 1 adet ise özel olmak üzere 4 adet müze bulunurken, bu müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı ise 20 bin 133 kişi oldu. Sinop'taki müzelerdeki eser sayısı ise 11 bin 157 adet oldu. Sinop'ta bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçilerinin yüzde 34,7'si ücretli müzeleri ziyaret ederken, ziyaretçilerin yüzde 65,3'ü ise ücret ödenmeyen müzeleri ziyaret etti. Sinop'ta 2022 yılında 405 adet müze kartı satıldı.

TR82 bölgesinde müzelerde bulunan toplam eserlerin yüzde 76'sı sikkelerden oluşurdu. Kastamonu'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde bulunan eserler sınıflandırıldığında toplam 39 bin 602 eserin yüzde 80,2'sini sikke, yüzde 15,1'sinin etnografik materyal ve yüzde 4,7'sinin arkeolojik materyal olduğu görüldü.

Çankırı'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzede bulunan 20 bin 271 adet eserin yüzde 80,8'i sikkelerden oluşurken, 3 adet el yazması ile 24 adet mühür ve mühür baskısı bulunuyor.

Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde ise toplam 10 bin 984 eser bulunurken, bunların yüzde 50,6'sını sikkeler, yüzde 18,7'si ise etnografik materyallerden yüzde 30,7'sinin ise arkeolojik materyallerin oluşturduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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