Kastamonu Doğanyurt Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğanyurt İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Doğanyurt Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Doğanyurt nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Doğanyurt Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Doğanyurt ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 237 (km²) si Doğanyurt ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Doğanyurt nüfusu 5 bin 638 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Doğanyurt İlçe Nüfusu Kaçtır?

5 bin 638 kişidir.

Doğanyurt Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4 bin 625 kişidir.

Kastamonu Doğanyurt Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -2,3 olarak gerçekleşmiştir.

Doğanyurt İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,985226 Enlem : 27,985226

Doğanyurt İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Doğanyurt ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Doğanyurt ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Doğanyurt ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020