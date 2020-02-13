KASTAMONU (AA) - Kastamonu için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki bölgelerinde rüzgarın kuzey-kuzeybatı yönünde yer yer saatte 75 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, karbonmonoksit zehirlenmesi, çığ ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.







Kaynak: AA