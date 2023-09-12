Kastamonu İl Özel İdarespor’un sağlık sponsoru Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi oldu

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü'nün sağlık sponsoru Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kastamonu İl Özel İdarespor’un sağlık sponsoru Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi oldu

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü'nün sağlık sponsoru Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü'nün sağlık sponsoru Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi oldu. Sponsorluk imza töreninde Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü Başkanı Nida Sinsi, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Dinler ile İdari İşler Müdürü Mehmet Aydemir hazır bulundu. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Nida Sinsi, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldikleri ilk sezondan itibaren sağlık sponsorları olan Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi'ne ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Dinler'e teşekkür etti.

Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Dinler ise, Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübüne başarılı bir sezon dileyerek, desteklerinin devam edeceğini kaydetti. Konuşmaların ardından sponsorluk sözleşmesi imzalandı. İmza töreninin ardından Kulüp Başkanı Nidan Sinsi, Dinler ve Aydemir'e isimleri yazılı forma hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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