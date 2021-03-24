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Kastamonu İnebolu Nüfusu 2020 - 2021 |  İnebolu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Kastamonu İnebolu nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kastamonu İnebolu nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kastamonu İnebolu nüfusunun 20 bin 877 olduğu açıklandı. Haberimizde  Kastamonu İnebolu yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Kastamonu İnebolu Nüfusu 2020 - 2021 |  İnebolu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu İnebolu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu İnebolu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu İnebolu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İnebolu ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde  376377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 376 (km²) si İnebolu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu İnebolu nüfusu 20 bin 877 kişidir.

Kastamonu İnebolu Nüfusu 2020 - 2021 |  İnebolu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

İnebolu İlçe Nüfusu Kaçtır?

20 bin 877 kişidir.

İnebolu Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

10 bin 393 kişidir.

Kastamonu İnebolu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -4,9 olarak gerçekleşmiştir.

Kastamonu İnebolu Nüfusu 2020 - 2021 |  İnebolu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

İnebolu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  33,760281      Enlem :  33,760281

İnebolu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan İnebolu ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

İnebolu ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İnebolu ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

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