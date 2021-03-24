Kastamonu Pınarbaşı Nüfusu 2020 - 2021 |  Pınarbaşı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Pınarbaşı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Pınarbaşı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Pınarbaşı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Pınarbaşı ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 3,415 (km²) si Pınarbaşı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Pınarbaşı nüfusu 5 bin 756 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Pınarbaşı İlçe Nüfusu Kaçtır?

5 bin 756 kişidir.

Pınarbaşı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3 bin 320 kişidir.

Kastamonu Pınarbaşı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -14,7 olarak gerçekleşmiştir.

Pınarbaşı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,267942 Enlem : 26,267942

Pınarbaşı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Pınarbaşı ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Pınarbaşı ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Pınarbaşı ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020