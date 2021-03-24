Kastamonu Şenpazar Nüfusu 2020 - 2021 |  Şenpazar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Şenpazar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Şenpazar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Şenpazar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şenpazar ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 246 (km²) si Şenpazar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Şenpazar nüfusu 4 bin 402 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Şenpazar İlçe Nüfusu Kaçtır?

4 bin 402 kişidir.

Şenpazar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2 bin 788 kişidir.

Kastamonu Şenpazar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -27,1 olarak gerçekleşmiştir.

Şenpazar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,264095 Enlem : 33,264095

Şenpazar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Şenpazar ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Şenpazar ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şenpazar ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020