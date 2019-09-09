Kastamonu Tanıtım Günleri, bu yıl Maltepe’de 13.’sü yapılacak

İstanbul Maltepe Etkinlik Alanında 13.'sü düzenlenecek Geleneksel Kastamonu Tanıtım Günleri 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) tarafından bu yıl Maltepe Etkinlik Alanında 13.'sü düzenlenecek Geleneksel Kastamonu Tanıtım Günleri 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu ana başlığında Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli'nin 450. Vuslat Yılı ve İstiklal Yolu'nun öneminin vurgulanacağı etkinlikte gıda güvenliği standartlarına da önem verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) Genel Başkanı Remzi Şen, "Kastamonu tanıtımını amacına uygun gerçekleştirmek üzere İstanbul'da geleneksel olarak düzenlediğimiz tanıtım günlerimizde bu yıl içeriğimiz daha da dolu olacak. Geçtiğimiz yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen ilimizin bu unvanını ziyaretçilerimize aktaracağız. Anadolu'nun dört manevi muhafızından biri olan Kastamonulu Şeyh Şaban-ı Veli'nin bu sene vuslatının 450. yılı olması dolayısıyla özel içerikler hazırlayacağız. Ayrıca tarihi milli park ilan edilen Kurtuluş Savaşının Kastamonu'dan Ankara'ya uzanan önemli güzergâhı İstiklal Yolu'nu etkinlik alanımızda simgeleyeceğiz. Kastamonu'yu bilmeyenler için bir tanıtım merkezi konumunda olacak etkinlik alanımız, gastronomimizin en kaliteli ürünlerini sunacak. Etkinliğimizle Kastamonu hakkında merak uyandırmayı planlıyoruz. Hem sanatsal hem kültürel faaliyetlerle 13. Kastamonu Günlerini zengin içerikle kaliteli bir şekilde gerçekleştireceğiz. Maltepe Kastamonu Günlerine tüm hemşerilerimizi, Kastamonu dostu İstanbulluları ve tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA