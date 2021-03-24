Kastamonu Taşköprü Nüfusu 2020 - 2021 |  Taşköprü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Taşköprü Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Taşköprü nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Taşköprü Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Taşköprü ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,702 (km²) si Taşköprü ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Taşköprü nüfusu 37 bin 439 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Taşköprü İlçe Nüfusu Kaçtır?

37 bin 439 kişidir.

Taşköprü Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

20 bin 588 kişidir.

Kastamonu Taşköprü Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -10 olarak gerçekleşmiştir.

Taşköprü İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,01676 Enlem : 27,01676

Taşköprü İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Taşköprü ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Taşköprü ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Taşköprü ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020