Kastamonu Üniversitesi, AD Scientific Index 2023 sıralamasında önemli bir yer elde etti

Uluslararası ölçekte çalışmalar yapan ve bir derecelendirme kuruluşu olan AD Scientific Index tarafından 2023 yılı için yapılan sıralamada Kastamonu Üniversitesi, 44 akademisyeni ile yer aldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Kastamonu Üniversitesi, AD Scientific Index 2023 sıralamasında önemli bir yer elde etti

Uluslararası ölçekte çalışmalar yapan ve bir derecelendirme kuruluşu olan AD Scientific Index tarafından 2023 yılı için yapılan sıralamada Kastamonu Üniversitesi, 44 akademisyeni ile yer aldı.

Bilim insanlarının son 6 yılda yaptığı çalışmalarda h-indeksi, i10 indeksi ve atıf sayısı kriterlerini esas alarak akademik bir başarı analizi yapan AD Scientific Index, üniversite, konu, ülke, bölge ve dünya kategorilerinde başarı listelerini paylaşıyor. Bu yılki sıralamada Kastamonu Üniversitesi'nde h-index değeri 15'in üzerinde olan 44 akademisyen yer aldı. Listenin ilk üç sırasında Doç. Dr. Hakan Şevik, Prof. Dr. Yavuz Demirel ve Prof. Dr. Fatma Kandemirli isimli akademisyenler yer aldı.

Bu sıralamaya göre Kastamonu Üniversitesi, dünyada 22 bin 386 kurum arasında bin 641. sırada, Türkiye'de ise 209 üniversite arasında 40. sırada, sadece devlet üniversitelerini baz alan kategoride ise 30. sırada, 2000 yılı sonrasında kurulan bütün üniversiteler arasında 8. sırada, son olarak 2000 yılından sonra kurulan tüm devlet üniversiteleri arasında ise 3. sırada yer alarak oldukça ciddi bir başarı elde etti.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, akademisyenleri yaptıkları çalışmalardan ve elde edilen başarıdan dolayı kutlayarak önümüzdeki yıllarda da Ar-Ge ve bilimsel çalışmalarını gerek nitelik gerekse nicelik bakımından ileriye taşıma hedefinde olduklarını ifade etti. Rektör Topal, akademik çalışmalar için her zaman teşvik edici ve yönlendirici yaklaşımları ile akademisyenlere destek veren Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a ve YÖK üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Son Haberler
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden
50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!