Kastamonu Üniversitesi, AD Scientific Index 2023 sıralamasında önemli bir yer elde etti

Uluslararası ölçekte çalışmalar yapan ve bir derecelendirme kuruluşu olan AD Scientific Index tarafından 2023 yılı için yapılan sıralamada Kastamonu Üniversitesi, 44 akademisyeni ile yer aldı.

Bilim insanlarının son 6 yılda yaptığı çalışmalarda h-indeksi, i10 indeksi ve atıf sayısı kriterlerini esas alarak akademik bir başarı analizi yapan AD Scientific Index, üniversite, konu, ülke, bölge ve dünya kategorilerinde başarı listelerini paylaşıyor. Bu yılki sıralamada Kastamonu Üniversitesi'nde h-index değeri 15'in üzerinde olan 44 akademisyen yer aldı. Listenin ilk üç sırasında Doç. Dr. Hakan Şevik, Prof. Dr. Yavuz Demirel ve Prof. Dr. Fatma Kandemirli isimli akademisyenler yer aldı.

Bu sıralamaya göre Kastamonu Üniversitesi, dünyada 22 bin 386 kurum arasında bin 641. sırada, Türkiye'de ise 209 üniversite arasında 40. sırada, sadece devlet üniversitelerini baz alan kategoride ise 30. sırada, 2000 yılı sonrasında kurulan bütün üniversiteler arasında 8. sırada, son olarak 2000 yılından sonra kurulan tüm devlet üniversiteleri arasında ise 3. sırada yer alarak oldukça ciddi bir başarı elde etti.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, akademisyenleri yaptıkları çalışmalardan ve elde edilen başarıdan dolayı kutlayarak önümüzdeki yıllarda da Ar-Ge ve bilimsel çalışmalarını gerek nitelik gerekse nicelik bakımından ileriye taşıma hedefinde olduklarını ifade etti. Rektör Topal, akademik çalışmalar için her zaman teşvik edici ve yönlendirici yaklaşımları ile akademisyenlere destek veren Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a ve YÖK üyelerine teşekkür etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)