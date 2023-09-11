Kastamonu Üniversitesi, sektör kampüste programının paydaşları arasında yerini aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi arasında Sektör Kampüste iş birliği protokolü imzalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Kastamonu Üniversitesi, sektör kampüste programının paydaşları arasında yerini aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi arasında Sektör Kampüste iş birliği protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla geliştirilen dijital öğrenme platformu olan Milli Teknoloji Akademisi'nde üniversitelerde tanınan seçmeli dersler, alanında yetkin firmaların uzmanları tarafından veriliyor.

Sektör Kampüste Programı, öğrencilere katma değerli bir eğitim deneyimi yaşatarak iş dünyasına daha hazır bir şekilde girmelerine imkan tanıyor. Bununla birlikte program, iş dünyasının ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada katkıda bulunuyor.

Program sayesinde öncü firmalarla birebir iletişimde olan öğrenciler için staj ve kariyer imkanlarına ulaşım kolaylığı sağlanarak istihdam için önemli bir fırsat oluşturuyor. Ayrıca bu program, firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını doğrudan yetiştirebilmesi ve istihdam edebilmesi için bir imkan sağlıyor.

Program çerçevesinde 2023-2024 güz döneminde, online olarak açılacak 151 seçmeli ders, sektördeki en iyi 40 firmada çalışan uzmanlar tarafından verilecek. Eğitim dönemi sonrasında, dersi alan öğrencilerin yüzde 5'i ise staj programı için değerlendirmeye alınacak ve başarılı olan öğrenciler stajını söz konusu kuruluşlarda yapacak.

Sektör kampüste programı ilk etapta Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümündeki MTH301-Blokzincir Teknolojisi ve Uygulamaları" dersi ile başlayacak ve diğer akademik birimlerinin katılımları ile genişleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Son Haberler
Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi
Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi
Kitaplar devletten, kırtasiyeler Sındırgı Belediyesi’nden
Kitaplar devletten, kırtasiyeler Sındırgı Belediyesi’nden
Pursaklar’da ilk ders zili çaldı
Pursaklar’da ilk ders zili çaldı
Başkan Kanar’dan deprem seferberlik planı
Başkan Kanar’dan deprem seferberlik planı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!