Kastamonu Üniversitesi, sektör kampüste programının paydaşları arasında yerini aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi arasında Sektör Kampüste iş birliği protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla geliştirilen dijital öğrenme platformu olan Milli Teknoloji Akademisi'nde üniversitelerde tanınan seçmeli dersler, alanında yetkin firmaların uzmanları tarafından veriliyor.

Sektör Kampüste Programı, öğrencilere katma değerli bir eğitim deneyimi yaşatarak iş dünyasına daha hazır bir şekilde girmelerine imkan tanıyor. Bununla birlikte program, iş dünyasının ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada katkıda bulunuyor.

Program sayesinde öncü firmalarla birebir iletişimde olan öğrenciler için staj ve kariyer imkanlarına ulaşım kolaylığı sağlanarak istihdam için önemli bir fırsat oluşturuyor. Ayrıca bu program, firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını doğrudan yetiştirebilmesi ve istihdam edebilmesi için bir imkan sağlıyor.

Program çerçevesinde 2023-2024 güz döneminde, online olarak açılacak 151 seçmeli ders, sektördeki en iyi 40 firmada çalışan uzmanlar tarafından verilecek. Eğitim dönemi sonrasında, dersi alan öğrencilerin yüzde 5'i ise staj programı için değerlendirmeye alınacak ve başarılı olan öğrenciler stajını söz konusu kuruluşlarda yapacak.

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Sektör kampüste programı ilk etapta Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümündeki MTH301-Blokzincir Teknolojisi ve Uygulamaları" dersi ile başlayacak ve diğer akademik birimlerinin katılımları ile genişleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)