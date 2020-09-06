Kastamonu, vaka sayılarındaki artış ile korkutuyor!

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, ilde Kovid-19 vaka sayılarında ciddi oranda artış olduğunu belirterek, Taşköprü’de ormanlık alanda çıkan yangında da bin hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Vaka sayılarındaki artışa dikkat çekmek isteyen Vidinlioğlu, “Buradan bir önemli konuya daha değinmek istiyorum. Vaka sayılarımızda çok ciddi şekilde artış var. Allah rızası için sevdikleriniz için maskelerinizi takın. Önceki gün yine bir profesör arkadaşımı kaybettim. Sağlık çalışanları cansiperane şekilde bizler için fedakarlık yapıyorken bizlerde sevdiklerimiz için kurallara uyalım gereken fedakarlıkları yapalım." ifadelerini kullandı.

"MASKE VE MESAFE KONUSUNDA BİRAZ DAHA HASSAK OLSAK NE OLUR"

Virüsün yayılmamasının bizim elimizde olduğunu belirten Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, "Ne olacak maske ve mesafe konusunda biraz daha hassas olsak. Bu durumu el birliğiyle birlikte atlatacağız. Çünkü bizlerinde bildiği bir virüs değil. Her geçen gün farklı özellikleri ortaya çıkan bir virüsten söz ediyoruz. Bu virüsten korunmanın yolu da tedbir. Ne şeytanı görelim ne besmeleyi çekelim. Tedbiri aldığımız müddetçe kendimizi korumuş olacağız. Bize gelmiyor demeyin sonuçta geliyor. Sevdiklerimizin geleceği için sağlığı için dikkat edelim" diye konuştu.

"BİR SÜRE DAHA VİRÜS İLE YAŞAYACAĞIZ"

“Aşı hemen bulunacak bir aşı değil” diyen Başkan Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

“Kontrol süreleri var. Onun için bir süre daha bu virüs ile yaşayacağız. Lütfen tedbirlere uyalım. Her akşam Sağlık Bakanımız da açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamalardaki uyarılara dikkat edelim. İnşallah sağlıklı günlerde hep beraber mutluluğumuzu da hüznümüzü de daha rahat paylaşacağız. Düğün süreleri bir saat ve nikah ile sınırlandırıldı. Topluluğun olduğu yerler riskin arttığı yerler. Bunlara dikkat edelim.”