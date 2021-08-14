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Kastamonu Valiliğinden 300 ceset iddiası üzerine açıklama

Kastamonu Valiliği sel felaketinde 250- 300 ceset toplandığı şeklinde iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Kastamonu Valiliğinden 300 ceset iddiası üzerine açıklama

11 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinin ardından bazı şahısların 250-300 ceset toplandığını ve kimliklerin tespit edilemediği iddiaları üzerine açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."

Öte yandan AFAD'ın son açıklamasına göre ildeki can kaybı 36'ya yükseldi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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