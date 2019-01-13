Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Gazeteciler ile bir araya geldi

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz,"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" münasebetiyle düzenlenen programda Kastamonu'da görev yapan basın mensupları ile buluştu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu'da görev yapan basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Seyit Aydın, Vali Yardımcıları Ünal Kılıçarslan, Vedat Yılmaz, Baro Başkan Yardımcısı Avukat Hakan Marangoz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

"Bizim göremediğimiz eksikleri bize gösterirken dahi göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı hepinize teşekkür ediyorum"

'Kastamonu hem turizmde hem kültürde eğer bundan sonra daha fazla gündeme gelecekse yine sizlerin gayreti çabası ile olacaktır" diyen Vali Yaşar Karadeniz, "Emektar gazetecilerimiz öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü bir kez daha kutluyor nice günlerde inşallah bu şekilde bir arada olmanızı temenni ediyorum. Aynı zamanda 10 Ocak İdareciler günüdür. Böylece hizmet üretenlerle o hizmeti denetleyenleri aynı günde toplamışlar aslında güzel bir uygulama olmuş kanaatindeyim. Ben Kastamonu'da yaklaşık 2 yıldır görev yapıyorum buradaki basınımızın duyarlılığı ve gerçekten köklü bir geçmişi ile gazetecilik kültürüne sahip olduklarının sorumluluğunu her zaman taşıdıklarını ve yaptıkları gazetecilik faaliyetini de bu prensipler çerçevesinde belki de başka illere de örnek olacak şekilde sürdürdüklerini gözlemliyorum. Onun için yapılan hizmetlere vermiş olduğunuz destekten, bizim göremediğimiz eksikleri bize gösterirken dahi göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkentliği olması ve bu ilimizin tanıtımı açısından bir fırsattı bu fırsatı da elimizden geldiğince değerlendirmeye çalıştık. Tabii ki çok kısa vadede bundan sonuç beklemek belki yanlış olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine hanımefendinin başlattığı ve bütün Türkiye'de uygulanan, bundan sonra da uygulanması konusunda ciddi bir hassasiyet olan sıfır atık projesi ile ilgili TRT'nin yapacağı kamu spotu çekim yeri olarak Kastamonu'yu seçtiler. Bunun örneklerinin ilimizde daha da çoğalacağını düşünüyorum bunlar sizlerin yaptığı tanıtımlar sayesinde oldu" dedi.

Toplantıda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, "Basın, görevini yaparken yazı yazarken ve daha ziyade kameraları alırken kayıtları sağdan soldan rastgele duyduklarını değil, kaynağından yani haberin merkezi neresidir? Kaynağı neresidir? Doğru haberi size kim verecektir. Onu bilip ondan haber alması daha doğru olur. Aksi takdirde yanlış haber çıkar ortaya başınız derde girebilir. Şimdi bizim mevzuatımızda biliyorsunuz bir lekelenmeme hakkı var insanların. Eğer bir kişiyi tam emin olmadan onun suç işlemediğine suçluymuş gibi anlatırsanız. Veya suçluymuş gibi gösterirseniz orada hata yapıyorsunuz başınız derde girebilir. Haber amenna anladık gösterirsiniz biter" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yaptığı konuşmada, "2018 Türk Dünyası Kültür Başkentliği kapsamında çok güzel çalışmalar yaptığınıza inanıyorum. Açılışıyla, kapanışıyla orada yaptığımız faaliyetlerle Kastamonu'yu ciddi manada tanıtma imkanı bulduk. Hem yerelde hem de genel basında gazeteleriyle, televizyonlarıyla, görselleriyle, reklamlarıyla Kastamonu'nun niteliklerini güzelliklerini, maneviyatını her ortamda duyurmaya gayret gösteriyorsunuz. Tabii ki eksiklerimiz var. Özellikle bu vergi borcundan ötürü sıkıntı olan fonu temmuz ayına kadar ertelendi" ifadelerini kullandı.

Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA