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Kastamonu'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü 11 kişiye para cezası uygulandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 11 kişiye para cezası verildi.Kovid-19 önlemlerinin takibi amacıyla oluşturulan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına...

Kastamonu'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü 11 kişiye para cezası uygulandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 11 kişiye para cezası verildi.

Kovid-19 önlemlerinin takibi amacıyla oluşturulan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan denetimler sırasında evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 20 yaş altı 9 kişi ile 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı.


Kaynak: AA




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