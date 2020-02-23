Kastamonu'da 44 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, kar nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar, özellikle yüksek rakımlı köylere ulaşımda aksamaya neden oldu.



Kent merkezi ile Tosya, Ağlı, Azdavay, Devrekani, İhsangazi ve İnebolu ilçelerinde, toplam 44 yol ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA