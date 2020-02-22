Kastamonu'da 46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, yoğun kar nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar özellikle yüksek rakımlı köylere ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kent merkezinde 33, Ağlı ve Devrekani'de 5, Araç'ta da 3 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA