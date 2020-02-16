Kastamonu'da alkollü sürücü kaza yaptı: 3'ü çocuk, 6 yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden birinin 2.64 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Ziya Karamahmutoğlu (42) yönetimindeki 19 LK 459 plakalı otomobil, Adil Aslan'ın (39) kullandığı 37 KF 054 plakalı otomobille Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Aslan'ın eşi Refiga Aslan (37), çocukları Ahmet (11), Muhammed (8) ve Rümeysa Aslan (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi ile Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Ziya Karamahmutoğlu'nun polis ekiplerince yapılan alkol testinde 2.64 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Polis, kazayla ilgilli soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA