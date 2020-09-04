  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Kastamonu'da baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu öldürdü

Kastamonu'da baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu öldürdü

Kastamonu’da bir baba henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştığı oğlunun bıçakladı. Bir süre sonra kendi kendini ihbar eden babanın evine gelen polis ekipleri babayı gözaltına aldı.

Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşanan olayda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada bir baba (S.B.), eline  geçirdiği bıçakla oğlunu (Selçuk Baltacıoğlu) bıçakladı. Katil babanın ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri babayı gözaltına alırken olay yeri inceleme ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak evde incelemelerde bulundu.

Kastamonu'da baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu öldürdü

Seda Sayan'dan Acun'un kanalına bomba itiraf: ''Kanalı önce ben alacaktım!''Seda Sayan'dan Acun'un kanalına bomba itiraf: ''Kanalı önce ben alacaktım!''

Fatih Nurullah'ın çocuğun babasıyla yaptığı konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı!Fatih Nurullah'ın çocuğun babasıyla yaptığı konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı!

Annesi ve babasının arabada bıraktığı çocuğun yardımına çevredekiler koştu!Annesi ve babasının arabada bıraktığı çocuğun yardımına çevredekiler koştu!

Kapalıçarşı da bir yılan esnafa saldırdı!Kapalıçarşı da bir yılan esnafa saldırdı!

 

04 Eylül 2020 Cuma 09:42
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Fatih Nurullah'ın çocuğun babasıyla yaptığı konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı!
Fatih Nurullah'ın çocuğun babasıyla yaptığı konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı!
Pendik'te otobüs gişelerdeki bariyerlere çarptı! 24 yaralı var
Pendik'te otobüs gişelerdeki bariyerlere çarptı! 24 yaralı var
Annesi ve babasının arabada bıraktığı çocuğun yardımına çevredekiler koştu!
Annesi ve babasının arabada bıraktığı çocuğun yardımına çevredekiler koştu!
Kapalıçarşı da bir yılan esnafa saldırdı!
Kapalıçarşı da bir yılan esnafa saldırdı!
Ali Yerlikaya koronavirüs için seslendi: ''Allah rızası için dışarı çıkmayın''
Ali Yerlikaya koronavirüs için seslendi: ''Allah rızası için dışarı çıkmayın''
Güzellik yarışmasını beğenmeyen inek ortalığı birbirine kattı!
Güzellik yarışmasını beğenmeyen inek ortalığı birbirine kattı!
Bingöl'de 17 yaşındaki kız 4. kattan düştü! O anlar kamerada
Bingöl'de 17 yaşındaki kız 4. kattan düştü! O anlar kamerada
Kiralık ev bakmaya gitmişti! 15. kattan düşen camla hayatını kaybetti
Kiralık ev bakmaya gitmişti! 15. kattan düşen camla hayatını kaybetti
Google'ın 'Dünyanın en saçma binası' gördüğü Türkiye'deki o bina yıkılacak!
Google'ın 'Dünyanın en saçma binası' gördüğü Türkiye'deki o bina yıkılacak!
Şanlıurfa'da fırın yangınını söndürme esnasında korkunç patlama!
Şanlıurfa'da fırın yangınını söndürme esnasında korkunç patlama!