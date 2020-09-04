Kastamonu'da baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu öldürdü
Kastamonu’da bir baba henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştığı oğlunun bıçakladı. Bir süre sonra kendi kendini ihbar eden babanın evine gelen polis ekipleri babayı gözaltına aldı.
Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşanan olayda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada bir baba (S.B.), eline geçirdiği bıçakla oğlunu (Selçuk Baltacıoğlu) bıçakladı. Katil babanın ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri babayı gözaltına alırken olay yeri inceleme ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak evde incelemelerde bulundu.
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04 Eylül 2020 Cuma 09:42
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