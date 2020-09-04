Kastamonu'da baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu öldürdü

Kastamonu’da bir baba henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştığı oğlunun bıçakladı. Bir süre sonra kendi kendini ihbar eden babanın evine gelen polis ekipleri babayı gözaltına aldı.