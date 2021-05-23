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  3. Kastamonu'da çıkan orman yangınında zarar gören 11 hektar alan havadan görüntülendi

Kastamonu'da çıkan orman yangınında zarar gören 11 hektar alan havadan görüntülendi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 20 Mayıs tarihinde çıkan orman yangınında 11 hektar alanın zarar gördüğü bildirilirken yangında zarar gören bölge havadan görüntülendi.

Kastamonu'da çıkan orman yangınında zarar gören 11 hektar alan havadan görüntülendi

İlçeye bağlı Saltuklu köyünün ormanlık alanında 20 Mayıs'ta çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisi ile yayılan yangının, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Yangında zarar gören bölge havadan görüntülendi.

Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü Aksudere Orman İşletme Şefi Onur Karadağ, AA muhabirine, yangının tamamen söndürüldüğünü söyledi.

Alevlere kısa sürede müdahale ettiklerini belirten Karadağ, "Perşembe günü 112'ye gelen ihbar üzerine alana geldik. Beş dakika içinde yangına müdahale ettik. Aynı gün söndürdük. Şu an itibarıyla soğutma çalışmaları tamamen bitti. Yangında 11 hektarlık alan zarar gördü." dedi.

Alanda incelemelerde bulunduklarını aktaran Karadağ, "Orman Bölge Müdürlüğü personeli olarak bölgede beklemeye devam ediyoruz. Birkaç gün daha bölgeyi kontrol altında tutacağız." diye konuştu.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Kastamonu'da çıkan orman yangınında zarar gören 11 hektar alan havadan görüntülendi

Kastamonu'da çıkan orman yangınında zarar gören 11 hektar alan havadan görüntülendi

Kastamonu'da çıkan orman yangınında zarar gören 11 hektar alan havadan görüntülendi

Kastamonu'da çıkan orman yangınında zarar gören 11 hektar alan havadan görüntülendi

Kastamonu'da çıkan orman yangınında zarar gören 11 hektar alan havadan görüntülendi

Kastamonu'da çıkan orman yangınında zarar gören 11 hektar alan havadan görüntülendi

Kastamonu'da çıkan orman yangınında zarar gören 11 hektar alan havadan görüntülendi

Kastamonu'da çıkan orman yangınında zarar gören 11 hektar alan havadan görüntülendi

Kastamonu'da çıkan orman yangınında zarar gören 11 hektar alan havadan görüntülendi

Kastamonu'da çıkan orman yangınında zarar gören 11 hektar alan havadan görüntülendi

Kastamonu'da çıkan orman yangınında zarar gören 11 hektar alan havadan görüntülendi

Kastamonu'da çıkan orman yangınında zarar gören 11 hektar alan havadan görüntülendi

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