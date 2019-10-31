Kastamonu’da cinayet zanlıları adliyeye çıkarıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde tartıştıkları dernek başkanı ile mahalle muhtarını öldürdükleri iddia edilen 3 şahıs, Taşköprü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun iline bakır madeni götüren Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında tartışma çıktı. İlçeye bağlı Küreçayı köyünde ikamet eden Hüseyin E., ilçe merkezindeki bir kıraathane önünde oturan Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a pompalı av tüfeği ile ateş açtı. Yaşanan olayda Dernek Başkanı Hüseyin Çorbacı ve Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan hayatını kaybetti.

Silahlı saldırı sonrasında kaçan cinayet şüphelileri, Hüseyin E. ile olayla ilgili olduğu düşünülen Halil E. ve Gökhan E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Kastamonu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Taşköprü Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma devan ederken, cenazeler ise Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA