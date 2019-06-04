Kastamonu’da iki katlı ahşap küle döndü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ve bir samanlık kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Kabalar Köyü Kök Mahallesi'nde Fahri Tekeci'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına İnebolu Belediyesi ve Orman İşletmesi itfaiye ekipleri ile köylüler müdahale etti. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm evi sararak içindeki eşyalarla birlikte küle çevirdi. Samanlığında yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA