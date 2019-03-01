Kastamonu’da ilkokul öğrencileri 112’yi tanıyor

Kastamonu'da düzenlenen Minik 112 Uygulaması kapsamında ilkokul öğrencileri acil sağlık hizmetleri hakkında bilgilendiriliyor.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan "Yaşama Yol Ver" kampanyası ile Kastamonu'da ilkokul öğrencilerine 112 Acil Sağlık Hizmetleri, ambulansın yapısı ve gereksiz ihbarların yapılmaması ile ilgili bilgi verildi. Uygulama kapsamında sağlık ekipleri, 3. sınıf öğrencilerine ambulansın iç yapısı, önemli sağlık durumlarında neler yapmaları gerektiği konularında bilgilendirmeler yaptılar. Uygulama hakkında bilgi veren Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı, bakanlık tarafından sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin ve kalitesinin arttırılmasına, 112 Acil Çağrı Hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla kampanyaların devam ettiğini belirtti.

Eğitimler hakkında bilgiler de veren İl Sağlık Müdürü Sadetti Yazı, "Bugün sağlık yaşama yol ver projesi çerçevesinde çocuklarımıza ambulanslara yol vermenin nasıl bir şey olduğunu pratik ambulans üzerinde gösterdik. Çocuklarımıza bununla ilgili gerekli eğitimleri verdik. Artı ambulansların, 112lerin rastgele meşgul edilmesi, nelere mal olacağını anlattık. Çocuklarımıza 112 ve ambulanslarla ilgili bilinçlenme, bilgi sahibi olma konusunda bir adım daha atmalarına vesile olduk. İnşallah bunun sonucunda hastalarımız ambulanslara daha kolay ulaşır. 112'ye daha kolay ulaşır. Hastanelerimize ambulanslarla vatandaşlarımıza yol vererek ambulanslarımız hastanelere daha kolay ulaşır. Hedefimiz sağlığa daha kolay ulaşımın sağlanması. Bu amaçla bu eğitimi burada verdik. Bu anlamda da okul idarecilerimize başta müdürümüze teşekkür ediyoruz bize böyle bir ortamı sağladı. Biz bu tür eğitimlerimizi tüm okullarımızda vermeye devam edeceğiz. Çünkü bu bizim çocuklarımızın daha kolay ulaşması için bu bilinci toplumda oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA