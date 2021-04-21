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  3. Kastamonu'da korkutan yangın! 2 ev, 2 ahır ve samanlık küle döndü

Kastamonu'da korkutan yangın! 2 ev, 2 ahır ve samanlık küle döndü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 2 ev, 2 ahır ve samanlığın hasar gördüğü yangın güçlükle söndürüldü. İlçeye bağlı Çamkonak köyü Yaylacık Mahallesi'nde Mustafa Karamustafa'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın başka eve sıçradı.

Kastamonu'da korkutan yangın! 2 ev, 2 ahır ve samanlık küle döndü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangında 2 ev, 2 ahır ve samanlık hasar gördü. İlçeye bağlı Çamkonak köyü Yaylacık Mahallesi'nde Mustafa Karamustafa'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede Sabri Karamustafa'ya ait eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında 2 ev, 2 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangının diğer evlere sıçramaması için ekipler çaba sarf ediyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

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