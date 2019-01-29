Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı piyes gösterisi gerçekleştirildi

Kastamonu'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kastamonu Gençlik Merkezinin düzenlediği, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı "Korkma" adlı tiyatro piyesi sergilendi. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını canlandıran oyuncu Ahmet Yenilmez ise tiyatroyu seven bir kitlenin olduğunu belirtti. Yenilmez, yetkililere seslenerek Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele döneminde Kastamonu'da kaldığı evin restore edilerek müze haline getirilmesini de istedi.

Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazdığı ve oynadığı "Korkma" isimli tiyatro piyesi Kastamonu Rıfat Ilgaz Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kastamonu Gençlik Merkezinin düzenlediği piyese öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Oyuncu Ahmet Yenilmez ve Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, yetkililere seslenerek Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele döneminde Kastamonu'da kaldığı evin restore edilerek müze haline getirilmesini istedi.

"O kadar çok vasıflar var ki sporcu kimliği, hekim kimliği, entelektüel kimliği, zanaatçi kimliği ama biz en çok da onun davasının hastasıyız"

Mehmet Akif Ersoy'un çok yönlü biri olduğunu ifade eden oyuncu Ahmet Yenilmez, "Milli Mücadelemizin önemli şahsiyetlerinden yani o kadar çok vasıflar var ki sporcu kimliği, hekim kimliği, entelektüel kimliği, zanaatçi kimliği ama biz en çok da onun davasının hastasıyız. Spor yaparken de şiir yazarken hep bir davası olmuş merhum Mehmet Akif Ersoy Dedemizi 1920 kaç oluyor? 99. yılında, Kastamonu'ya gelişinin 99. yılında biz Kastamonu'ya Korkma isimli piyesle geldik. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu Bey'in himayelerinde İl Gençlik Spor Müdürlüğümüz sömestr tatilinde demişler ki ne yapalım? Gençlerimizi sadece okul esnasında mı faaliyet yapacağız. Sömestrda da tiyatro ile buluşturalım dediler. Ve muhteşem bir organizasyon yapıldı. Kastamonu hep böyle zaten. Bunu samimiyetle söylüyorum çok rahatlıkla bir şehir tiyatrosu yaşayabilir. Ben huzurlarınızda önce Sayın Bakanıma, Genel Müdürüme, İl Müdürüme çok teşekkür ediyorum. Siz de gördünüz salon çok tıklım tıklım ve tiyatro seyretmeyi seven bir kitle, çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Mehmet Akif Ersoy, Kastamonu için Türk milleti için Türkiye için çok önemli"

Mehmet Akif Ersoy'un tüm dünya ve Türkiye için önemli olduğunu ifade eden Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ise, "Biz çok teşekkür ediyoruz. Gençlik merkezimizin katkılarıyla Kastamonu'da tertip ettiği Korkma isimli piyesi çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabi Mehmet Akif Ersoy, Kastamonu için Türk milleti için Türkiye için çok önemli. Tüm dünya için önemli ama Kastamonu için çok özel bir yeri var. Asımın Nesli diyordun ya nesilmiş gerçek. Bu noktada Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı'nda Nasrullah'ta yaptığı vaaz bütün cephelere dağıtılmıştır. Ve Mehmet Akif Ersoy da, Kuşçu Başı Eşref de burada uzun bir müddet kalıyorlar. Bu noktada Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit veren 3 ilden bir tanesinin olması en önemli sebebi Mehmet Akif Ersoy'un, Kuşçu Başı Eşref'in yaptığı çalışmalardır. Asımın Nesli olarak bugün gençlerimiz burada bulundular. Sizleri dinlediler. Seyrettiler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bir müze olarak açılmasını biz çok istiyoruz. Bu konuda belediye başkanımızın çalışmaları olmuştu ama çeşitli sebeplerle açılmamıştı. Bu gösteri vesilesiyle kampanyamızı başlatalım. En kısa sürede Mehmet Akif Ersoy'un Kastamonu'da konakladığı çok güzel binanın restore edilip Mehmet Akif Ersoy Müzesi olarak açılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Oyuncu Ahmet Yenilmez, kendisine hediye edilen armağanı da Sudanlı bir öğrenciye hediye etti. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA