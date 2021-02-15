14 Şubat Pazar gününden bu yana bastıran kar yağışı sebebiyle çok sayıda ilde yüz yüze eğitime geçiş tarihi ertelendi. Kar yağışı sonrası valiliklerden yüz yüze eğitime ilişkin peş peşe açıklamalar yapılıyor. Birçok ilde okullar tatil edildi. Peki Kastamonu'da okullar tatil mi 16 Şubat 2021? Kastamonu'da Salı kar tatili var mı? Ayrıntılar haberimizde...

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ 16 ŞUBAT 2021?

Kastamonu'da yoğun kar yağışı sebebiyle 16 Şubat Salı günü ve 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bir araya geldiği belirtildi.

İl genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarımızda 16 ve 17 Şubat tarihlerinde 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, merkez ilçede 16 ve 17 Şubat tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

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