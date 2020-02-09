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Kastamonu’da okullara kar tatili

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 ilçede eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Kastamonu’da okullara kar tatili

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 ilçede eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın yani Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Kastamonu’da okullara kar tatili

Kastamonu’da okullara kar tatili

Kaynak: İHA




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