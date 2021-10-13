Kastamonu'da polisleri taşıyan araç devrildi! 12 polis yaralı
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüs devrildi. İlk belirlemelere göre 12 polis yaralandı.
Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen polis servisi, eydiler İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İlk belirlemelere göre kazada 12 polis yaralandı.
Ambulanslar yaralıları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüyor
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