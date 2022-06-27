Kastamonu'da sel felaketi! Kaymakam vatandaşları uyardı! "Panik yapmadan tedbirlerimizi alalım"

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

SEL SULARI ŞEHRİ ELE GEÇİRMEYE BAŞLADI

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden dolayı ilçedeki tedbirlerin arttırıldığı açıklandı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik vatandaşa uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.

"EN AZ RİSKLE ATLATACAĞIZ"

İnebolu'da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde inceleyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde panik yapmadan tedbirlerimizi alalım. İnşallah bu sınavımızı da kayıpsız başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın her türlü olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.