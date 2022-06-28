Kastamonu'da sel felaketi yaşanmaya devam ediyor! Bakan Kurum duyurdu: "1 kişi kayıp aranıyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı sonrasında ikinci kez sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine gelerek, bazı incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) önceden gerçekleştirdiği erken uyarı sistemi sayesinde can kaybının olmadığını söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZIN MADDİ HASARLARI VAR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün Batı Karadeniz’de Bartın, Sinop ve Zonguldak illerimizde yoğun yağış sebebiyle ne yazık ki şehirlerimizde sel felaketleri yaşandı. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Olayın olduğu ilk andan itibaren valilerimizin koordinasyonunda yine AFAD’ın Türkiye afet planı çerçevesindeki çalışmalar bütününde hiçbir can kaybımız yaşanmadı. Vatandaşlarımızın maddi hasarları var, o hasarları da hızlı bir şekilde giderme gayreti içerisindeyiz."

"Biz de Kabine Toplantımızın hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili bakan arkadaşlarımız illerimize dağıldık ve sel olan tüm illerimizde valilerimiz, AFAD’ımız, Kızılay’ımız, jandarmamız, UMKE’miz ve yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ekipleri, İller Bankamız ve TOKİ’miz seferberlik içerisinde daha önceki afetlerde olduğu gibi yine aynı anlayışta çalışmalarımızı südrüyoruz” diye konuştu.

"1 KİŞİ KAYIP ARANIYOR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kırmızı kod uyarısı verdiği Kastamonu’ya ekiplerin 2 gün öncesinden Kastamonu’ya geldiğini belirten Bakan Kurum, “28 Haziran itibarıyla sabah saat 09.00’da Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre, yine 12 saatte yağış düşmesini bekliyoruz. Bu çerçevede de Bozkurt ilçemizde de etkilenen diğer ilçelerimizde yine tedbirlerimizi almaktayız ve bu çerçevede süreçlerimizi yürütüyoruz. Şu ana kadar 170 ihbar aldık, ihbarların hepsine ulaşıldı. AFAD’mızın koordinasyonu çerçevesinde, jandarmamız, emniyetimiz, arama kurtarma ekiplerimiz Sahil Güvenlik Komutanlığı tüm ihbarlara ulaştılar. Burada gelen talepleri karşıladık."

"2 GÜN ÖNCEDEN ARKADAŞLARIMIZ BURAYA GÖNDERİLDİ"

"Küre İkizciler köyünde Recep Bakırcı isimli 22 yaşındaki 1 vatandaşımız kayıp, haber alınamıyor. Arama kurtarma ekiplerimiz, jandarmamız, arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütüyorlar ve bu neticede gelen ihbarla tahliyeler yapıldı. 130 vatandaşımız tahliye edildi. Gerek AFAD ekiplerimiz gerek Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlı ekiplerimizce, ki helikopterler de bu hava şartlarında bu bölgeye sevk edilemiyorlar. Kırmızı kodlu uyarı verilmesi sebebiyle AFAD’ımızın koordinasyonu çerçevesinde 2 gün öncesinden arkadaşlarımız buraya gönderildi ve bu çerçevede burada hazır tutuldu” şeklinde konuştu.

"180 KİŞİ OTELLERDE MİSAFİR EDİLİYOR"

Bakan Kurum, selden etkilenen 180 vatandaşın misafir edildiğini önemle vurgulayarak, “Afet Barınma Grubu çerçevesinde vatandaşlarımızın gelen talepler doğrultusunda sel riski bulunan vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşıdık. Bu çerçevede yerleştirilen 180 vatandaşımız öğrenci yurtlarında, misafirhanelerde, otellerde misafir ediliyor” ifadelerini kullandı.