Kastamonu’da siste kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan siste kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Kastamonu-İstanbul Çevreyolu Kuru benzinlik mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinden İstanbul istikametine 34 EG 1828 plakalı otomobille seyir halinde olan R.A. (59) sisli hava nedeniyle kavşağı fark edemedi. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yolun karşı tarafında bulunan bariyerlere çarparak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar R.A, eşi N.A (55) ve U.Ö.(8) ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan S.Ö. ve Y.Ö. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Tarlaya uçan otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden çıkarılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: İHA