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  3. Kastamonu'da sit alanını kazan 3 kişi suçüstü yakandı

Kastamonu'da sit alanını kazan 3 kişi suçüstü yakandı

KASTAMONU'da, sit alanında define kazısı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kastamonu'da sit alanını kazan 3 kişi suçüstü yakandı

KASTAMONU'da, sit alanında define kazısı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Araç ilçesi Kamerördük Köyü yakınlarındaki arkeolojik sit alanında kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 2019 yılında 3'üncü derece sit alanı ilan edilen bölgedeki oda mezarını kazan 3 kişi, hakkında işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA




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