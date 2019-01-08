Kastamonu’da soğukta üşüyen sokak hayvanlarına esnaf yardım eli uzattı

Kastamonu'nun Çatalzeytin İlçesinde etkili olan soğuk havada üşüyen ve aç kalan sokak hayvanlarına esnaf sahip çıkıyor. Sokak hayvanları için hazırlamış oldukları kartonları sobanın yanına seren ilçe esnafı kedilerin ısınmalarını sağlıyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin İlçesinde hava sıcaklığının düşmesi ve yağışların etkili olması sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Yağışlı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına esnaf sahip çıkıyor. Bitkin düşen bir sokak kedisinin altına karton seren esnaf, yaktığı sobanın yanına kediyi getirerek onu ısıttı.

İlçede ticaret yapan esnaflar, sokakta buldukları kedileri sobanın yanına getirerek ısınmalarını sağladıklarını belirterek, "Sabah işyerimizi açmak için geldiğimizde sokakta üşümüş bir şekilde bu kedileri bulduk. Çok üzüldük, işyerimize aldık ve sahip çıktık. Bölgemizde hava sıcaklığı düştüğü için sokak hayvanları üşüyor. Bu hayvanlara bir şey olmaması için onlara kapılarımızı açmalıyız. Tüm insanlarımızdan sokakta kalan hayvanları evlerine alarak en azında bu zorlu kış şartlarında onlara sahip çıkmalarını istiyorum. Bir hayvanın size ne kadar bir masrafı olabilir. Bunlar da canlı, onlarında yaşamaya hakkı olduğunu unutmayalım. Sokaklarda onları kaderlerine terk etmeyelim, kış şartlarında yiyecek bulmada sıkıntı yaşıyorlar" dediler.

Sobanın yanındaki karton içerisinde uyuyan kedilerin görüntüsü de keyiflerinin yerinde olduğunu gösteriyor.

Kaynak: İHA