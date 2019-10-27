Kastamonu’da tarihi konak kül oldu

Kastamonu merkez Örencik köyünde çıkan yangında tarihi konak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Örencik köyü Kavacık Mahallesinde bulunan tarihi konakta henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Oturanın olmadığı tarihi konak tamamen yanarken can kaybı yaşanmadı.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA