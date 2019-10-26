Kastamonu’da Toptancılar Halinde çıkan yangında bir dükkan zarar gördü

Kastamonu Sebze ve Meyveciler Hali'nde çıkan yangında bir dükkan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Sebze ve Meyveciler Hali'nde Tahir Halimoğlu'na ait dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında, Halimoğlu'na ait dükkanda maddi hasar oluşurken, bitişiğindeki dükkanda da hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA