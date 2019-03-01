Kastamonu’da trafik kazası: 2 yaralı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampoldeki tümseğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday Fidanlığı Şefliği önünde Mustafa Y. idaresindeki 37 AG 398 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampolde tümseğe çarptı. Kazada araçta büyük oranda maddi hasar oluşurken sürücü Mustafa Y.'nin olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Araçta yolcu olarak bulunan İsmail Demirci (46) ve Ahmet Türidi (56) ise yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA