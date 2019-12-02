Kastamonu’da traktör devrildi: 1 ölü
Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Sıragömü Yaylası mevkisinde İmdat Tur idaresindeki traktör, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan ve buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde devrildi. Takla atan traktörün altında kalan İmdat Tur, hayatını kaybetti. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: İHA
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