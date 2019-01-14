Kastamonu'da Uyuşturucu ile Mücadele konulu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, uyuşturucu ile mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Kastamonu'da Muhtarla ile birlikte Uyuşturucu ile Mücadelede konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Yaşar Karadeniz, "Son yıllarda bağımlılık konusu ülkemizin ve dünyanın önde gelen konularından birisidir. Bu konuda gerçekten 2018'e kadar hep yukarıya doğru çıkan bir ivme ile bu sorun önümüzdeydi. Bağımlılık denilince sadece uyuşturucuyla bunu sınırlamamak lazım. Bunun yanında başta tütün ve teknolojik bağımlılık olmak üzere birçok bağımlılık konusu günümüz hastalıklarından birisidir. Özelikle gençlerimizi tehdit eden önde gelen hususlardan bir tanesi bağımlılıkla mücadele. 2018 yılında yapılan çalışmalar göstermiş ki, bağımlılıkla, uyuşturucuyla mücadele edildiğinde bu geriletile biliniyor ve olumlu sonuçlar alınıyor. Yeter ki toplumun her kesimi, tüm kamu ve kuruluşlar yeterli duyarlıklara sahip olsunlar, konuyla yeterli şekilde ilgilensinler ve üzerlerine düşeni yapsınlar. Burada kamu ve kuruluşların yapacağı işler var, ailelerimizin yapacağı işler var, okullarımızın üstlenmesi gereken hususlar var. Değişik toplum kesimleriyle de bu tür çalışmalar yapılıyor. İlimizde de yapıldı. Bu çalışmaların sonuçları takip ediliyor. Biz toplantıda alınan kararların uygulanmasını, değerlendirilmesini ve sonuçlarını birebir takip edersek, güzel sonuçların ortaya çıkacağına inanıyorum. 2017-2018 rakamlarını kıyasladığımızda, 2018 yılında uyuşturucundan dolayı hayatını kaybeden insan sayımız 3'te 2 azaldı. Bu mücadele kararlı bir şekilde sürdürülürse, bu rakamlar daha da aşağı çekilecektir" dedi.

"Gençlerimizin uyuşturucu ile tanışmasını önlemek önceliğimiz olmalıdır"

Sentetik uyuşturuculara dikkat çeken Vali Yaşar Karadeniz, "Bu konu üzerinde hepimizin muhakkak durması gerekiyor. Sentetik uyuşturucuların diğerlerine göre özelliği ucuz olması ve herkesin ulaşabilir olması. Bitkilerden elde edilen uyuşturuculardan ziyade sentetik uyuşturucular çok daha zararlıdır. Ölüm sebeplerinde temelinde yatanda sentetik uyuşturuculardı. Bu mücadeleye devam etmeliyiz. Gençlerimizin uyuşturucu ile tanışmasını önlemek önceliğimiz olmalıdır. Onları bu illetin ağına düşmeden önlemek olmalıdır. Bu konuda önleyici önlemler alabilecek tüm kesimlerimiz bu mücadelede bulunmalıdır. Mahallerimizde, köylerimizde bu sıkıntılar yaşandığından muhtarlarımız önem arz ediyor. Bu mücadelenin ilçelerimizde de aynı ciddiyette uygulanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden Hemşire Suna Berber, uyuşturucuyla mücadele konusunda detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Berber; "Son zamanlarda çağımızın hastalığı olan uyuşturucu ülkemize büyük zarar oluşturmaktadır. Ülkemizde uyuşturucu kullanımı dünya ve Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük olsa da, 2011 bir artış olduğu görülmektedir. 2018 yılında yapılan operasyonlar sonucunda elde edilen veriler son zamanların en yüksek rakamlardır. Uyuşturucu ticareti terör örgütlerinin en önemli gelir kaynağıdır. Son zamanlarda yapılan operasyonlar neticesinde ülkemizde madde bağımlılığına bağlı ölüm olaylarında düşüş yaşanmıştır. İlimizde 2016 yılında 3, 2017 2 madde bağlantılı ölüm gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Yeşilay Şube Başkanı İzzet Serhat Köylü, Yeşilay'ın tarihçesi, faaliyetleri ve yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Köylü,"2013 yılında Yeşilay'da bu tüzük gerçekleşmiş olup, daha aktif bir Yeşilay ile karşındayız. Bizim ana hedefimiz gençlerdir. Biz önleyici faaliyetlere ağırlık veriyoruz. Alkol, tütün, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele ediyoruz. Bağımlılığın her türlüsü ile mücadele tek kuruluşuz. Türkiye genelinde 107 şubemiz var. 52 ülkede de Yeşilay faaliyetlerimiz vardır" ifadelerini kullandı.

Toplantı önerilerin alınması ve soruların cevaplandırılmasının ardından son buldu.

Kaynak: İHA