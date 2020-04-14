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Kastamonu’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki adam ölü bulundu.

Kastamonu’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki adam ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Taşköprü Tekke Mahallesi Manolya Sokak'taki evinde tek başına yaşayan Namık Özkan'ın (70) sabah evini temizlemeye gelen bakıcısı, Özkan'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Bakıcının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özkan'ın cesedi, polis ve savcı incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin araştırılması için adli tıp kurumuna gönderildi.

Kastamonu’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kastamonu’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA




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