Kastamonu’da yıldırım isabet eden 14 hayvan telef oldu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde arazide otlayan 14 küçükbaş hayvan, yıldırımın çarpması sonucu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Gökçeçat köyünde ikamet eden çoban Kamil Kayabaşı, küçükbaş hayvanlarını otlamaları için ağıldan çıkararak araziye götürdü. Arazide otladıkları sırada 14 koyun ve keçi, yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu.

Kaynak: İHA