Kastamonu'da yıldırım isabet eden koyun ve keçiler öldü KASTAMONU'da, açık arazide otlayan 14 koyun ve keçi, yıldırım isabet emesi sonucu öldü.

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KASTAMONU'da, açık arazide otlayan 14 koyun ve keçi, yıldırım isabet emesi sonucu öldü. Olay, akşam saatlerinde Araç ilçesine bağlı Gökçeçat köyünde meydana geldi. Köy sakinlerinden çoban Kamil Kayabaşı, küçükbaş hayvanlarını otlamaları için ağıldan çıkardı. Açık arazide otlayan koyun ve keçilerin üzerine yıldırım isabet etti. Hayvanların 14'ü öldü. FOTOĞRAFLI DHA



