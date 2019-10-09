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  3. Kastamonu’da yola düşen kaya çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Kastamonu’da yola düşen kaya çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Kastamonu Çatalzeytin-Abana karayolunda yola düşen kaya parçasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Kastamonu’da yola düşen kaya çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Kastamonu Çatalzeytin-Abana karayolunda yola düşen kaya parçasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre aşırı yağış sebebiyle akşam saatlerinde Çatalzeytin-Abana karayolunun Şekerçeşme mevkiinde yola kaya düştü. O sırada yolda seyir halinde olan 34 NY 9591 plakalı hafif ticari araç ise duramayarak kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu’da yola düşen kaya çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Kastamonu’da yola düşen kaya çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Kaynak: İHA

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