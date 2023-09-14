Kastamonu’daki 70 bin bağımsız konuttan 27 bin 83’ü 2000 yılından önce yapılmış

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, il merkezinde 70 bin bağımsız bölümün olduğunu belirterek, "2000 ila 2008 yılları arasında da 7 bin 600 bağımsız bölüm sayısı varken, 2000 yılından önce de 27 bin 83 bağımsız bölüm bulunuyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) tarafından Kastamonu'da düzenlenen "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm, Akıllı Şehir ve İklim Değişikliği" zirvesi tamamlandı. Bir otelde gerçekleştirilen zirvede katılımcılara sunum yapan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu'da il merkezinde toplam 11 bin 340 binanın olduğunu belirterek, "İl merkezinde toplam bağımsız bölüm sayısı ise 69 bin 686'dır. 2008 yılından sonra verilen yapı ruhsat sayısı bin 387, bağımsız bölüm sayısı 35 bin ve yapı inşaat alanı da 5 milyon 533 bin 449 metrekaredir. 2008 yılından sonra deprem yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra 35 bin bağımsız bölüm sayısı bulunurken, 2000 ila 2008 yılları arasında da 7 bin 600 bağımsız bölüm sayısı var. 2000 yılından önce de 27 bin 83 bağımsız bölüm bulunmaktadır" dedi.

Kentsel dönüşüm ile ilgili riskli alan ve rezerv alan çalışması hakkında da bilgi veren Başkan Vidinlioğlu, "Çalışma alanı; Kastamonu Belediyesine bağlı, Kastamonu merkez yerleşmesi sınırlarında Hepkebirler, Honsalar, Atabeygazi, Yavuzselim ve Akmescit mahallelerinde yer almaktadır. Alan kent merkezinin batı kısmında 8,11 hektarlık alanı kapsamakta olup, güneyde Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi, kuzeyde Kale Kapısı, doğuda Çifte Hamam Sokak, batıda Kınalı Sokak ile çevrelenmiştir" diye konuştu.

Kentsel dönüşün yapılması planlanan alandaki binaların taşıyıcı sistem durumu hakkında da bilgi veren Başkan Vidinlioğlu, "4 tane harabe halde binamız var. 31 tane iyi durumda olan binamız mevcut, 92 adet kötü ve 114 binamızda orta seviyededir. İl merkezinde 86 ahşap binamız, 106 betonarme ve 49 adette yığma şeklinde yapım tekniği kullanılan binamız mevcuttur" şeklinde konuştu.

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Kentsel dönüşün çalışmasının başlayacağı alanda Kastamonu Belediyesi tarafından 136 adet yıkılacak binanın il merkezinde olduğunu belirten Başkan Vidinlioğlu, "56 adet restore edilecek binamız, 49 adet de korunacak yapımız vardır. Bu planda sosyal donatı alanları olarak tasarlanan parseller ve 3 kat olarak tasarlanan 621, 249 adaların tamamı, 309 ve 283 adaların bir kısmı hariç diğer alanlar için 2 kat olarak belirlenmiştir. Bu minvalde riskli alanda yapılabilecek toplam inşaat alanının 8 bin 889 metrekaresi yığma-ahşap,14 bin 590 metrekaresi betonarme olmak üzere toplam 23 bin 479 metrekaredir. Yıkım ön görülen inşaat alanı 51 bin 798 metrekare olduğu ve 23 bin 479 metrekaresi riskli alanda yapılabildiği düşünüldüğünde yaklaşık 28 bin 319 metrekarelik konut alanının rezerv alandan karşılanması gerekmektedir. Bu bölge; Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde kalan 5,17 hektar büyüklüğündeki alanı kapsamaktadır. Söz konusu bölgenin nazım ve uygulama imar planları bulunmakta olup, İmar Kanunun 18. maddesi gereğince imar düzenlemesi yapılmış ve parselasyonu da tamamlanmış durumdadır. Bölge Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2021 yılında Rezerv Alan olarak ilan edilmiştir. Hazırlanan öneri imar planında rezerv alanın 45 bin 131 metrekaresi konut alanında, 6 bin 601 metrekaresi ise yol kullanımında kalmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Yangınlarda bin 128 ev yanarken, 36 kişi de vefat etti"

Kastamonu'da 2010 yılından bu tarafa çıkan yangınlarda 36 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdür Yardımcısı Şakir Nergiz ise, "Aynı zamanda 2010 yılından günümüze kadar çıkan yangınlarda bin 128 ev kullanılamaz hale gelmiştir. Bu yangınların yüzde 58'i elektrik kontaklı kaynaklı yangınlar oluşturuyor. Bunun yüzde 18'i soba ve bacadan kaynaklı, yüzde 15'i diğer, yüzde 5'i kuru otların yakılması ve yüzde 3'ü de yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlardır" dedi.

2021 ve 2023 yılları arasında 119 heyelanın yaşandığını söyleyen Nergiz, "12 taşkın ya da sel ile karşılaşırken, 4 kaya düşmesi afetini yaşadık. 2021 ve 2022 yıllarında 123 adet jeopolitik etüt raporu hazırlanmıştır. Bu tarihlerde ilimizde afet olaylarında 27 adet konut, 1 resmi bina, 3 ahır için nakil kararı verilmiştir. Kastamonu'da il düzeyinde 178 köyde afete maruz bölge kararı bulunmaktadır. Bazı köylerde de birden fazla alan mevcuttur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)